Арматурщик – рабочий, специализирующийся на подготовке и сборке металлических каркасов разного уровня сложности. Сегодня данная рабочая специальность становится все более востребованной. Арматурщики нужны на стройплощадках, при подготовке инфраструктуры, в том числе, на масштабные объекты. Также рабочие требуются на заводы по сборе ЖБИ конструкций, включая колонны, трубы, плиты и другие.
Где можно выучиться на арматурщика
Для получения данной специальности необходимо поступить в профтехучилище на направление «Мастер общественных работ». Именно тут готовят арматурщиков для мостостроения, работы в промышленной и гражданской областях. Работа достаточно тяжелая физически, поэтому на специальность набирают только мужчин.
При поступлении после 9-го класса длительность обучения составляет 2 года и 10 месяцев, если поступать после 11-го класса – всего 10 месяцев.
Актуальность профессии
Профессия арматурщика относится к наиболее востребованным сегодня. Такие рабочие нужны на строительных площадках для гражданских и промышленных объектов, при мостостроении, сооружении эстакад, в дорожном строительстве. Поэтому все больше молодых специалистов предпочитают идти именно в арматурщики, где перспектив больше, а уровень заработной платы выше.
Наши вакансии
Компания «СтройСервисГарант+» осуществляет срочный набор рабочих специальностей, включая арматурщиков, на строительные площадки в МСК. Предлагаемый уровень заработной платы составляет от 100 тыс. рублей в месяц.
К арматурщикам предъявляются следующие требования:
- знание свойств стальной и полимерной арматуры, особенностей работы с ней;
- навыки работы на гибочных станках, в области заготовки и хранения арматуры;
- работа с чертежами, чтение готовой документации и исполнение ее требований;
- сборка стальных каркасов по предоставленной проектной документации;
- знания и опыт сборки металлических конструкций, арматурных поясов для фундаментов, перекрытий и других элементов конструкций;
- умение работать по шаблонам, знания в области спецификаций изделий, проведения разметки и выверки;
- работа с объемными и плоскими каркасами, сетками, объектами повышенной сложности;
- установка закладных, работа с фундаментными арматурными сетками разного типа.
Рабочие должны иметь:
- допуски для выполнения профессиональных обязанностей на высоте;
- подтверждение квалификации (диплом, удостоверение с указанной категорией);
- подтверждение практического опыта (надо предоставить ТК с соответствующими записями).
Условия выполнения профессиональных обязанностей:
- заработная плата – от 100 тыс. рублей;
- официальное трудоустройство;
- предоставление спецодежды, средств СИЗ;
- прохождение медкомиссии;
- питание, проживание, проезд за счет работодателя.
Для получения подробной информации о вакансиях можно оставить заявку или позвонить по тел.8 (800) 350-27-32. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по вопросам подбора персонала или принять резюме на вакансию арматурщика.