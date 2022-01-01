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Арматурщик – рабочий, специализирующийся на подготовке и сборке металлических каркасов разного уровня сложности. Сегодня данная рабочая специальность становится все более востребованной. Арматурщики нужны на стройплощадках, при подготовке инфраструктуры, в том числе, на масштабные объекты. Также рабочие требуются на заводы по сборе ЖБИ конструкций, включая колонны, трубы, плиты и другие.

Где можно выучиться на арматурщика

Для получения данной специальности необходимо поступить в профтехучилище на направление «Мастер общественных работ». Именно тут готовят арматурщиков для мостостроения, работы в промышленной и гражданской областях. Работа достаточно тяжелая физически, поэтому на специальность набирают только мужчин.

При поступлении после 9-го класса длительность обучения составляет 2 года и 10 месяцев, если поступать после 11-го класса – всего 10 месяцев.

Актуальность профессии

Профессия арматурщика относится к наиболее востребованным сегодня. Такие рабочие нужны на строительных площадках для гражданских и промышленных объектов, при мостостроении, сооружении эстакад, в дорожном строительстве. Поэтому все больше молодых специалистов предпочитают идти именно в арматурщики, где перспектив больше, а уровень заработной платы выше.

Наши вакансии

Компания «СтройСервисГарант+» осуществляет срочный набор рабочих специальностей, включая арматурщиков, на строительные площадки в МСК. Предлагаемый уровень заработной платы составляет от 100 тыс. рублей в месяц.

К арматурщикам предъявляются следующие требования:

знание свойств стальной и полимерной арматуры, особенностей работы с ней;

навыки работы на гибочных станках, в области заготовки и хранения арматуры;

работа с чертежами, чтение готовой документации и исполнение ее требований;

сборка стальных каркасов по предоставленной проектной документации;

знания и опыт сборки металлических конструкций, арматурных поясов для фундаментов, перекрытий и других элементов конструкций;

умение работать по шаблонам, знания в области спецификаций изделий, проведения разметки и выверки;

работа с объемными и плоскими каркасами, сетками, объектами повышенной сложности;

установка закладных, работа с фундаментными арматурными сетками разного типа.

Рабочие должны иметь:

допуски для выполнения профессиональных обязанностей на высоте;

подтверждение квалификации (диплом, удостоверение с указанной категорией);

подтверждение практического опыта (надо предоставить ТК с соответствующими записями).

Условия выполнения профессиональных обязанностей:

заработная плата – от 100 тыс. рублей;

официальное трудоустройство;

предоставление спецодежды, средств СИЗ;

прохождение медкомиссии;

питание, проживание, проезд за счет работодателя.

Для получения подробной информации о вакансиях можно оставить заявку или позвонить по тел.8 (800) 350-27-32. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по вопросам подбора персонала или принять резюме на вакансию арматурщика.